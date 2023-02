Pressede kæledyrsejere overlader flere dyr til internater

Derefter tages der beslutning om, hvorvidt de er egnet til at blive formidlet videre eller skal aflives.

Yvonne Johansen så gerne, at samfundet kunne træde til med en hjælpende hånd, når det ramler for borgere uden noget netværk til at tage sig af dyrene.

- Vi ser det som samfundets opgave at hjælpe de her borgere og dermed også dyrene.

- Hvis man kunne spænde et sikkerhedsnet ud og eksempelvis fra kommunens side betale for midlertidig pasning og sundhedstjek af dyret, kunne det være, at ejeren på sigt kunne få sin hund eller kat tilbage, siger hun.