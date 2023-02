»Med den energikrise, vi har med krigen i Ukraine, vil det bekymre mig, hvis nogen kan finde på at lukke velfungerende atomkraftværker. Fordi vi har behov for energien fra atomkraft i Europa – og fordi alternativet vil være et øget gasforbrug.«

Sådan siger klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard (M) og slår fast, at han ikke principielt er modstander af atomkraft.