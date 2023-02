Her er planen: Sådan skal sundheds-væsenet tilbage på sporet

Derudover lægges der op til, at udviklings- og forskningsarbejde i en periode vige til fordel for det kliniske arbejde, hvor det er muligt.

Selv om udredningsretten skal tilbage på sporet, og de 30 dage skal overholdes inden udgangen af 2023, skal patienterne fortsat regne med at skulle vente længere tid på behandling.

Behandlingsgarantien skal nemlig ved en lov midlertidig forlænges fra 30 til 60 dage for at give lægerne mulighed for at prioritere de mest syge patienter først.