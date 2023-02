Ekstra barsel til tvillingeforældre bliver behandlet i Folketinget

Derfor skal Folketinget torsdag førstebehandle beslutningsforslaget ”Forslag til folketingsbeslutning om 26 ugers udvidet barsel til tvillinge- og flerlingefamilier”.

- Det her er noget, som vil være med til at skabe markant bedre vilkår for nogle familier, der står med to små vidunderlige nye skabninger, men også en meget stor opgave foran sig, siger politisk ordfører Mette Abildgaard (K).

- Al forskning tyder jo på, at de her forældre ofte står med komplikationer bagefter. Der er en højere forekomst af skilsmisser, efterfødselsreaktioner og så videre. Så vi synes, at det er en rigtig god investering i familierne, siger hun.