Dødelighed blandt mødre er faldet støt i Danmark over 20 år

Gruppen tæller også Storbritannien, de skandinaviske lande og de baltiske lande.

Til sammenligning har nogle lande over 1000 dødsfald per 100.000 fødsler, hvilket anses for at være ”ekstremt højt” af WHO.

Det gælder blandt andet lande som Tchad og Nigeria.

I alt var der 287.000 dødsfald blandt gravide eller fødende kvinder i 2020. Det var et lille fald fra de 309.000 i 2016, hvor FN introducerede verdensmålene.

De 17 verdensmål blev lanceret af FN for at sikre ”en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten” frem mod 2030.

Det internationale verdensmål for dødelighed blandt mødre er 70 døde per 100.000 fødsler med levendefødte. Den internationale dødelighedsrate blev i 2020 estimeret til at være 223 per 100.000 fødsler.