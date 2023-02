Fejl hos teleselskaber gjorde det svært at ringe til politiet

På YouSees hjemmeside fremgik det, at ”man kan i øjeblikket opleve problemer med at foretage og modtage opkald”.

- Vi knokler for at få fejlen rettet hurtigst muligt og beklager de gener, fejlen medfører, står der.

Fejlen ramte blandt andet politiet.

Ritzau foretog sent mandag eftermiddag en rundringning til landets 12 politikredse, og her lød beskeden hos fem af dem, at ”Nummeret, De har kaldt, eksisterer ikke”.

Fire andre kredse var det i øvrigt ikke muligt at komme igennem til.