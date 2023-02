Slaget om de slidte danskeres pension er i fuld gang

- Ordningen er unik, fordi den netop tager dem ud, der allerede har knoklet i mange år. De har ingen udsigt alligevel til at bidrage på arbejdsmarkedet.

Han påpeger, at 19 ud af 20, der kommer på seniorpension, allerede kommer fra en anden offentlig forsørgelse. Det kan være sygedagpenge, revalidering eller andre kommunale ydelser.

Vicedirektør Michael Teit Nielsen hos Ældresagen kalder regeringens pensionsplan for et underligt sted at stramme skruerne. Han peger på en helt central udfordring for regeringen.

- Danskernes accept af, at folkepensionsalderen sættes løbende op i takt med stigende levealder, bygger jo på en tillid til, at de, der så ikke kan arbejde så længe, har en værdig nødudgang, når de bliver totalt nedslidte.