Ingen kompensation for afskaffelse af store bededag i overenskomst

- Jeg ved ikke, om det er det rigtige sted at rette vores vrede - mod arbejdsgiverne. Fordi det politiske system har lavet nogle helt eklatante indgreb i den enkelte lønmodtagers mulighed for at holde fri med deres familie.

- Det er jeg rasende over for at sige det, som det er. Den vrede, der opstår, må rettes mod de politikere, der har lavet det, og så må vi tage det, når vi når frem til valgurnerne, siger formand for Dansk Metal Claus Jensen.

CO-industri og arbejdsgiver- og erhvervsorganisationen DI har søndag indgået aftale om nye overenskomster for de cirka 230.000 danskere, der arbejder i industrien.