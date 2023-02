Afgørende overenskomst er indgået

Aftalen kan vise sig skelsættende, ikke bare for de førnævnte, men også for kommende overenskomster på andre områder, da industriens overenskomst har til vane at sætte standarden for de kommende af slagsen.

Hovedforhandlerne fra Dansk Industri og CO-industri har i løbet af weekenden været samlet for at komme i mål med aftalen. Lørdag aften blev det store forhandlingsudvalg på lønmodtagersiden indkaldt og hastet til Industriens Hus på Rådhuspladsen i København, hvor de altså er nået til enighed.

Aftalens nærmere indhold fremgår ikke af pressemeddelelsen. Der står imidlertid, at indholdet vil blive præsenteret nærmere på et pressemøde kl. 15.30.