12-årige Sophia vandt årets MGP

Her gik sangkonkurrencen ikke som smurt.

Under Dansk Melodi Grand Prix er det op til en jury samt stemmer fra seerne at finde en vinder. I år kunne man stemme enten via sms eller en app, men her gik det galt.

Der opstod nemlig problemer med den app, man bruger under afstemningen, og det betød, at tiden trak ud, da vinderen skulle offentliggøres.

Derfor besluttede DR efterfølgende, at seerne kun kunne stemme via sms ved børnenes melodigrandprix i år, da der ikke har været tilstrækkelig tid til at sikre, at appen vil virke stabilt, inden programmet blev skudt i gang.

Ved Dansk Melodi Grand Prix blev sangeren Reiley kåret som vinder med sangen ”Breaking My Heart”. Det betyder, at han vil repræsentere Danmarks ved årets Eurovision i Liverpool i maj.