Historiker: Dronningen sender en advarsel til monarkiet

- Det er noget, man kunne forestille sig, var møntet dels på prins Joachim og hans familie herhjemme, dels Harry i Storbritannien og Märtha Louise i Norge.

- Hun ser en generel tendens til, at nogle i den lidt yngre generation ikke helt har forstået hvor vigtig pligten er, når man er en del af et kongehus. Og det er en ret markant udtalelse, for der siger hun indirekte noget om den konflikt, der har været i det danske kongehus, siger Lars Hovbakke Sørensen.

Hovbakke ser flere grunde til, at dronning Margrethe netop nu giver et stort interview. Hun har blandt andet netop afholdt regentjubilæum - 50 år. Hovbakke siger også, at hun efter så mange år bedre kan tillade sig at komme med så klare holdninger, end hvis hun var ny regent.