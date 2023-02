I resten af landet overvåger man situationen, og bemandingen kan også her justeres hvis nødvendigt.

Desuden deler Beredskabsstyrelsen fire gode råd til danskerne som forberedelse på stormen:

For det første opfordres man til at følge med i udviklingen.

Råd nummer to lyder, at man bør sørge for at få ladet telefon og andre batteridrevne enheder op og have lommelygte og stearinlys klar, hvis strømmen mod forventning skulle gå.

For det tredje opfordrer Beredskabsstyrelsen til, at man fastspænder eller fjerner trampoliner og andre løse genstande, så de ikke blæser væk i stormen.

Og sidst, men ikke mindst, opfordrer Beredskabsstyrelsen til at være meget opmærksom på tagsten, grene og andre løsrevne genstande, hvis man absolut skal ud i stormvejret. Man bør desuden følge med i, om det lokale politi fraråder, at man bevæger sig ud.