Luftballoner og overvågning har i den seneste tid været det helt store emne, efter at flere balloner er blevet set over amerikansk territorium.

USA har beskyldt Kina for at sende spionballoner ind over amerikansk jord for at overvåge.

I begyndelsen af denne måned gav landet ordre til, at en påstået kinesisk spionluftballon i det amerikanske luftrum skulle skydes ned.

Kina insisterede dog på, at der var tale om en civil vejrballon, som var blæst ud af kurs.

Ikke desto mindre har det fået konsekvenser for det diplomatiske og politiske forhold mellem de to lande.