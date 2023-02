Da hun efterfølgende fandt sig en fast stilling og avancerede til overlæge, var det ved Åndssvageforsorgen i Nyborg.

Her gjorde Inge Krogh sig første gang bemærket i sit arbejde for de svageste. For at afstigmatisere psykisk sygdom og lette byrden af skam for forældre til ”åndssvage” børn, inviterede Krogh til åbent hus i forsorgen.

Kristendommen var ikke som sådan en del af hendes barndomshjem, men efter en sommerlejr arrangeret af Kristne Gymnasiaster meldte hun sig ind i den lille frikirke Den Apostolske Tro.

Inge Kroghs for nogen kontroversielle tilgang til politik endte med at koste hende adskillige næser.

I 1977 fik hun en næse af Lægeforeningens etiske råd for med billeder at sidestille abort med kz-lejrene fra Anden Verdenskrig.