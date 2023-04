02/04/2023 KL. 19:00

For abonnenter

Fortid med Penkowa, Dr. Kram og ubådseventyr: Sky millionær er pengemand i kendt sekt

Rigmanden Lars Henrik Kristiansen har tidligere levet et liv i overhalingsbanen. For nogle år siden vendte han sit liv på hovedet og giftede sig med lederen af menigheden Faderhuset, Ruth Kristiansen. Her er historien om den ellers ukendte mand, der siden 2014 har spillet en helt central rolle i den nedlagte menighed.