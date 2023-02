128 arbejdsskader indberettet efter skyderiet i Field's

Det kommer ikke bag på Ask Elklit, professor i klinisk psykologi på Syddansk Universitet.

- Tallet overrasker mig ikke, for det var et meget voldsomt forløb, hvor folk potentielt har frygtet at dø. Det sætter dybe spor, siger han til B.T.

Han understreger vigtigheden i at søge hjælp, når man oplever symptomer, for ”en eller anden dag kan det ramme”, fortæller han og hentyder til den psykiske lidelse ptsd.

Professoren anbefaler, at man opsøger en psykolog, hvis man mærker symptomer.

Ifølge B.T. viser aktindsigten, at 81 af arbejdsskaderne er indberettet af butiksansatte, mens 17 er i kategorien ’politi, beredskab og fængsler’.