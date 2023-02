Læger har strammet op: Færre får stærk smertestillende medicin

Danmark har ifølge lægeformanden ligget meget højt i Europa, når det gælder forbruget af opioider. Men nu er lægerne blevet mere tilbageholdende med receptblokken.

- Den vigtigste årsag er nok, at vi i almen praksis er blevet mere opmærksomme på, at hvis folk har kroniske smerter, der ikke skyldes kræft, så skal vi være påpasselige med at give morfin, fordi man bliver afhængig af det.

- Det er vanedannende, og effekten forsvinder, hvis der ikke er et biologisk grundlag for de her smerter. Så bliver det bare sådan, at man skal have mere og mere for at få samme effekt, og så er vi inde i en afhængighed, siger hun til Ritzau.

Lægerne har ifølge formanden også strammet op, når det gælder fornyelse af recept på stærke smertestillende piller.