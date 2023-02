Med to krykker, masser af smertestillende piller som daglig kost – plus udsigt til at skulle sende det gigtplagede knæ under kniven.

Sådan var tilværelsen for den 56-årige Niels Larsen, som ikke kunne passe sit job med at kontrollere store og små fødevarevirksomheder.

»Jeg kunne stort set ikke gå – slet ikke gå på trapper. Det var et helvede,« lyder det bramfrit fra manden fra det nordvestsjællandske Svebølle.