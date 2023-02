Akutaftale gør op med gammeldags vurdering af behandlinger

Desuden er det ofte højt specialiserede kirurger, der er ansat på offentlige sygehuse, som har deltidskontrakter på de private.

Det er Sundhedsstyrelsens vurdering, man med aftalen er begyndt at ”se lidt mere moderne på”, fortæller han.

Delaftalen om en akutplan for det danske sundhedsvæsen gør det billigere for det offentlige at sende patienter på et privathospital.

Som udgangspunkt er det godt. Men det er ikke så godt, hvis hospitalerne ikke udvider kapaciteten, som de ellers ville have gjort.

- Det, vi så må håbe, er, at det ikke reducerer privathospitalernes evne og tilskyndelse til faktisk at prøve at udvide kapaciteten.

- For det er det, der er det andet formål med den her aftale. At privathospitalerne skal kunne tage endnu flere patienter, siger han.