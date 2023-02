Ombudsmanden: Studerendes klagesager er behandlet forkert

Ifølge Ombudsmanden har Københavns Universitet brugt et totrinsklagesystem. Først er en klagesag havnet hos universitetet selv - i universitetets rektorat - og så har det været den studerendes ansvar at sende sagen til styrelsen efter endt afgørelse hos universitetet.

Dermed har universitetet tilføjet et ekstra lag i sagsbehandlingen, der ifølge Ombudsmanden ikke er hjemmel til. Sagerne er behandlet på den måde over en årrække.

- Københavns Universitet har fulgt en praksis, hvor de studerende skulle klage flere gange for at få en overordnet instans uden for universitetet til at bedømme deres sag, udtaler Niels Fenger i pressemeddelelsen.

Det er i strid med reglerne og ulovlig praksis. Universitetet skal nemlig sende sagen videre til styrelsen, oplyser Niels Fenger.