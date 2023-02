Stod det til Venstre, ville forhandlingerne om det næste forsvarsforlig for længst være i gang. Siden fem partiledere den 6. marts 2022 indgik en aftale om, at Danmark skal bruge 2 pct. af bnp på forsvar senest i 2033, har Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, ved utallige lejligheder beskyldt den daværende regering for »at sidde på hænderne«, fordi partierne ikke blev indkaldt til forhandlinger. Kom nu i gang, har det lydt igen og igen fra Venstre. Derfor er den fungerende forsvarsministers første melding overraskende: