Undersøgelse: Snus tredobler risikoen for vuggedød

- Det er især vigtigt i betragtning af, at der lanceres forskellige nikotinprodukter, som mange bruger, fordi de anses for mindre farlige, siger Anna Gunnerbeck.

I undersøgelsen har forskerne ikke afdækket, i hvor høj grad kvinderne har gjort brug af produkter. Derfor kan det ikke siges, hvor høj dosis af nikotin, som påvirker fosteret.

Forskerne har afdækket to millioner børn i perioden fra 1999 til 2019. Alle kvinder indskrevet i barselsplejen skal svare på, om de ryger eller bruger snus.

Dermed har forskerne haft mulighed for at følge med i, hvordan det påvirker risikoen for pludselig vuggedød.

I dag frarådes kvinder, der er gravide, eller ønsker at blive gravide, at bruge tobak. Anna Gunnerbeck mener, at der mangler vejledning, når det kommer til andre nikotinprodukter.