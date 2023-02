Odense Kommune vil afgøre, om der skal skrues op for varmen

- Jeg tror, de fleste har en ekstra trøje på, og det kan altså blive rigtig koldt. Kunne vi skrue op for temperaturen, som jeg hører på vandrørene, at man gør i andre kommuner, så vil jeg også gerne have det, siger han til mediet.

Ligesom Odense Kommune besluttede Struer Kommune i oktober, at temperaturen i de offentlige kontorbygninger skulle sænkes til 19 grader.

Men det blev der ændret på i december, skriver Folkebladet Lemvig.

Nu må kommunens statslige radiatorer stå på 20 grader.

Forklaringen lød dengang fra Jørn Bech Ladekjær, centerchef for teknisk drift og anlæg i Struer Kommune, at en temperatur på 19 grader gav for mange gener.

De ansatte på kontorerne havde det for koldt og sad med tæpper for at holde varmen, sagde han.