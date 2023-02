Søndag skete en forfærdelig trafikulykke ved Ulfborg i Vestjylland, hvor to biler kørte frontalt sammen, tre voksne blev dræbt, og to alvorligt tilskadekomne børn blev fløjet med helikopter til Aarhus Universitetshospital.

De nærmere omstændigheder ved ulykken er endnu ikke endeligt klarlagt, men Havarikommissionen for Vejtrafikulykker slog i en rapport for nylig fast, at frontalkollisioner er én af de ulykkessituationer, der koster flest menneskeliv.