Fem er fængslet for kutterdrab - én er tidligere drabsdømt

Dagbladet kunne i weekenden også afsløre, at en af de fem sigtede tidligere er dømt for at have slået en mand ihjel. Der er tale om en 41-årig mand.

Manden, der ifølge avisen i en årrække har fisket ved Vestkysten, er dømt for at have dræbt en mand med et jagtgevær i 2014. Han blev anholdt efter drabet i 2014, og i 2016 idømte Vestre Landsret ham 12 års fængsel.

Det er muligt at blive prøveløsladt, når man har afsonet to tredjedele af sin straf. Er man idømt 12 års fængsel, kan man derfor under særlige betingelser løslades efter otte år.