Rapport: Unge mangler basal viden om krop og sex

Men det er ikke kun blandt de unge, at misforståelserne opstår.

- Vi kan se, at der for unge er en række myter, men det er der også for børnene i form af en masse misforståelser om, hvorfor ens krop gør, som den gør, når man er i puberteten, siger Majbrit Berlau.

Derfor har Sex & Samfund valgt at kaste lys på myter og misforståelser om kroppen i årets Uge Sex-kampagne, som begynder fra 6. februar.

Det betyder, at flere hundredtusinder børn vil blive undervist i det materiale, som foreningen har udarbejdet i forbindelse med årets kampagne, fortæller generalsekretæren. Undervisningskampagnen henvender sig til grundskolerne.

- Vi vil også meget gerne fremadrettet lave flere digitale kampagner, så vi kan være til stede der, hvor de unge mennesker henter deres informationer, lyder det fra Majbrit Berlau.