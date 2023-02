Drabsoffer ringede selv 112 - døde seks dage senere

Anklagemyndigheden ville have gjort den anden tiltalte ansvarlig for knivstikkeriet, men et flertal blandt dommere og nævninger mente altså ikke, at der var grundlag for det.

De dømte ham i stedet for at have sparket offeret et par gange i hovedet, mens han lå på jorden.

Den 27-årige formåede selv at ringe efter hjælp. Men under samtalen med alarmcentralen mistede han bevidstheden. Han fik hjertestop, men blev efterfølgende genoplivet på Aalborg Universitetshospital.

Men mandens hjerne havde taget skade af at mangle ilt i den tid, hvor hjertet ikke pumpede blod rundt i hans krop. Og efter knap en uge - den 18. november - afgik den 27-årige ved døden på sygehuset.

Ud over fængselsstraffen på 12 år blev Langgaard Larsen dømt til at betale en erstatning på 100.000 kroner til den dræbtes søn. Også den dræbtes mor blev tilkendt en erstatning - her lyder beløbet på 109.289 kroner og 50 øre.