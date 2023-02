Da Thomas Reinholdt Rasmussen, biskop i Aalborg Stift, læste nyheder onsdag morgen, blev han både »overrasket og skuffet«.

I et interview med Altinget retter kirkeminister Louise Schack Elholm (V) kritik mod landets biskopper for bl.a. at politisere spørgsmålet om afskaffelsen af store bededag og kalder det »overraskende, at de (biskopperne red.) blander sig i det parlamentariske flertals ret til at bestemme«.