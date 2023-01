To tidligere efterretningschefer: Samsam-sag skal kulegraves

Men i og med at Ahmed Samsam har fortalt åbent om sit samarbejde, er situationen en anden, mener Steffen Wied.

- Man har for længst nået det punkt, hvor man moralsk er tvunget til at stå frem og bekræfte samarbejdet med den pågældende kilde og medvirke til at få afklaret, om den fortsatte fængsling af ham følger retsstatsprincipperne, siger han til avisen.

I et forsøg på at blive renset har Ahmed Samsam anlagt sag mod de to efterretningstjenester. Han ønsker dem dømt til at anerkende, at han arbejdede for dem i tre år.

Sagen behandles af Østre Landsret til august.