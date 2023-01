Stillads væltede midt i København

Et stillads væltede tirsdag eftermiddag i det indre København.

Muligvis er et vindstød årsagen, oplyser politiet.

Politiet rykkede ud til Studiestræde mellem H. C. Andersens Boulevard og Vester Voldgade kort efter klokken 17.

Såvel politiet som beredskabet ville sikre, at der ikke lå personer under det væltede stillads. Det skrev Hovedstadens Beredskab i et opslag på Twitter.