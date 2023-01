Tusindvis af grundejere venter på afklaring af PFAS-forurening

Det går for langsomt med at give grundejere landet over besked om, hvorvidt deres grunde er forurenet med sundhedsskadelige PFAS-stoffer.

Sådan lyder det ifølge DR Nyheder fra oppositionspartierne Enhedslisten og Alternativet.

- Når regionerne ligger inde med den her viden, så mener jeg også, vi bliver nødt til at oplyse befolkningen om, hvorvidt det er deres have eller landbrugsjord eller en børnehave, der ligger, hvor der faktisk kan være en voldsom forurening, siger politisk ordfører Mai Villadsen, Enhedslisten, til DR.