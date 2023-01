Kriminalforsorgen indrømmer alvorlige fejl efter drab

På baggrund af sagen iværksættes nu en række tiltag, der skal styrke sikkerheden. Blandt dem er tjeklister til sagsbehandling af blandt andet udgang, og så vil der blive taget stikprøver af den nu skærpede sagsbehandling.

Det fremgår ikke af pressemeddelelsen, om sagen får konsekvenser for de implicerede medarbejdere.

Den 35-årige er sigtet for nytårsmorgen i det centrale Kolding at have stukket en 26-årig mand i ryggen med en kniv flere gange. Manden afgik ved døden på Kolding Sygehus.

Den sigtede blev i efteråret idømt ubetinget fængsel i et år og otte måneder. Dommen skyldes, at han holdt en kvinde indespærret i syv en halv time og udsatte hende for vold og trusler.