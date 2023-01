26-årig dansk kvinde tiltalt for at fremme terrororganisation

- Som vi har set det med Vestre Landsrets dom af 19. december 2022, kan man blive anset for at fremme en terrororganisations virksomhed, hvis man virker som husmor for og hustru til en eller flere personer, der er aktive i en terrororganisation.

- Det er dét, vi mener, at der er beviser for, at den 26-årige kvinde har gjort, mens hun opholdt sig i Afghanistan. Vi mener også, at det er en skærpende omstændighed, at perioden var så lang, som den var, siger hun.

Sagen mod den 26-årige kvinde er rejst som en nævningesag, da Anklagemyndigheden mener, at kvinden kan blive fængslet fire år eller mere.

Sagen kører ved Retten på Frederiksberg og starter 21. august i år.