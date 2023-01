26/01/2023 KL. 18:17

Dansk dreng har ifølge politiet haft en ledende rolle i nynazistisk bevægelse

Anklagemyndigheden har rejst tiltalte mod en 16-årig dreng, som er mistænkt for at have haft en ledende rolle i en nynazistisk bevægelse. »Alvoren i sagen kan man ikke være i tvivl om,« siger statsadvokat.