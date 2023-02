25/02/2023 KL. 07:00

I Sverige nedlægger de padelbaner – i Danmark kommer der stadig flere

Antallet af padelbaner er mangedoblet, så der nu er mindst 1.050 baner i Danmark. Men hvor mange er der plads til? Og hvad koster det at spille? Formanden for Dansk Padel Forbund har regnet ud, hvor mange penge han brugte på et år.