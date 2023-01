27/01/2023 KL. 13:00

For abonnenter

Så langt er vi fra en storkonflikt – og sådan er spillereglerne

Det er 25 år siden, at Danmark sidst oplevede en storkonflikt, men både arbejdsgivere, fagbevægelse og arbejdsmarkedsforskere vurderer, at overenskomstforhandlingerne netop nu for godt 600.000 privatansatte er historisk svære.