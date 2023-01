I Coop bliver økoæggene på hylderne, efter koncernen har sikret sig, at PFAS-indholdet i æggene ikke overskrider de fastsatte værdier.

Det har koncernen oplyst til Ritzau tidligere mandag.

- Det er rigtig vigtigt, at vi arbejder fremadrettet på, at der ikke forekommer PFAS i æggene. Men når det er sagt, er det ikke det enkelte æg, der er farligt. Så længe det holder sig inden for grænseværdierne, kan man spise det i begrænsede mængder, siger Camilla Udsen.

I Forbrugerrådet Tænk arbejdes der for et nationalt forbud mod PFAS.

- Det er et farligt stof, som ophobes, og som kommer fra mange forskellige kilder. Så vi skal sørge for, at forbrugernes udsættelse for det bliver minimeret, siger Camilla Udsen.