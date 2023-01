Lektiehjælp til børn og unge er en voksende forretning

- Derudover tror jeg, at bevidstheden og debatten om, at vi er i global konkurrence, også har haft en effekt på forældre i en eller anden grad, siger Søren Christensen til Berlingske.

Verden over vinder privat lektiehjælp frem.

En rapport fra analysevirksomheden Research and Markets forudser, at det globale marked for privat lektiehjælp årligt vil vokse med 8,6 procent fra 2022 til 2030. Det blev vurderet til at være 123 milliarder dollar værd i 2020.

Derudover forventes markedet for online lektiehjælp at vokse med 15,3 procent mellem 2023 og 2027.

For et årti siden var private udbydere af lektiehjælp et helt nyt fænomen i Danmark. Det var noget, som ifølge Søren Christensen blev anset som ”udansk” og associeret med et stort fokus på præstation og karakterer.