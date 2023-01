24/01/2023 KL. 09:00

Nu banker det røde blod for en højere abortgrænse

Som ny generalsekretær for Sex & Samfund har Majbrit Berlau stillet sig forrest i kampen for at hæve abortgrænsen fra de nuværende 12 uger til mindst 18 uger. Et spørgsmål om kvinders selvbestemmelse, siger hun.