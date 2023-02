05/02/2023 KL. 05:00

Marie opgav alt for kendt sekt – nu afslører hun omfattende omsorgssvigt og vold mod børn

For første gang i 15 år står et tidligere medlem af den kristne sekt, der før var kendt som Faderhuset, frem og fortæller om sine oplevelser. I 20 år har Marie været en del af det religiøse netværk. Nu er hun brudt ud og advarer om, at børn vokser op under skadelige forhold. Dette er hendes historie.