Metroen i København viser høj koncentration af luftforurening

I metroens to oprindelige linjer, M1 og M2, er der på det meste af strækningerne ikke særlig forurening at spore. Her kan luften skiftes i hver ende af sporet.

I metroens nye cityring er der anderledes højere målinger. Cityringen kører udelukkende under jorden.

Særligt strækningen mellem Københavns Hovedbanegård og Nørreport har større koncentrationer end andre steder på strækningen.

Politiken har forelagt forskernes resultater for professor i miljømedicin Steffen Loft fra Institut for Folkesundhed på Københavns Universitet.

Han har ikke haft med målingerne at gøre. Han arbejder til gengæld med kroppens optag og håndtering af giftstoffer.

Steffen Loft forklarer til Politiken, at forsøg på mennesker har vist, at jernpartikler er ”meget skadelige”, mens forsøg på dyr har givet et mere uklart billede.