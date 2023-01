Højere benzinpriser har fået danskerne til at sænke farten

De lavere hastigheder på motorvejene skyldes åbenlyst brændstofpriserne, siger Niels Moltved, der er projektleder i Vejdirektoratet.

- Det er ganske tydeligt for vores grafer, at det sker i marts måned, og at det hænger sammen med energiprisens udvikling og himmelflugt.

- Vi har hele året kunnet konstatere, at gennemsnitshastigheden på motorveje med 130-grænser, ligger to-tre kilometer under de seneste år. Og det kan stort set kun skyldes, at det er væsentligt dyrere at tanke sin bil, siger han.