Regionshospital anfægter påstand om døde patienter i venteværelset

Selv om hospitalet ikke anerkender påstanden om dødsfald i venteværelset, erkender man, at behandlingen på akutmodtagelsen nogle gange foregår under ”uhensigtsmæssige og utilfredsstillende forhold”.

Tidligere har Annette Roed (S), der er næstformand for hospitalsudvalget i Region Midtjylland, sagt, at det er forståeligt, at lægerne advarer mod lange ventetider for akutpatienter.

Ifølge Herning Folkeblad har hospitalets akutafdeling siden åbningen i april sidste år og frem til november været i ”rød tilstand” i en tredjedel af døgnets timer.

Det betyder for nogle patienter, at de må vente i ambulancen, inden de kan blive tilset af en læge.

Der er siden åbningen af sygehuset i foråret gjort flere forsøg på at rette op på problemerne med blandt andet personalemangel, har Annette Roed sagt.