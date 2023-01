Ny analyse: Klimaneutralitet kan nås før regeringens mål

For landbruget gælder det blandt andet, at der skal udvikles nye teknologier.

- Det er en udvikling, vi ved, at vi skal have, og det koster at lade være – både for fremtidige generation og for klimaet, siger Christian Ibsen.

Concitos vej giver i 2040 en årlig udledning på cirka 9,5 millioner ton CO2-ækvivalenter, hvor effekten fra andre drivhusgasser også medregnes.

Den del - under en fjerdedel af nu - kan ifølge Concito modsvares af negative udledninger. For eksempel ved at lagre CO2 i undergrunden.

Med regeringsgrundlaget sættes ifølge klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard (M) nogle af de mest ambitiøse klimamål i verden.

Foruden det fremrykkede mål om klimaneutralitet tæller det, at regeringen vil arbejde for et mere ambitiøst 2040-klimamål i EU.