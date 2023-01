Statsrevisorer er bekymrede over Nato-mål: Det er 12. time

Siden undersøgelsen af økonomien blev påbegyndt, har SVM-regeringen skærpet målet, så forsvarsudgifterne skal nå to procent af bnp i 2030.

- Det er også derfor, at det haster. Det er et klart signal fra os i dag om, at det er nu, der skal handles. Vi står over for så massive investeringer i løbet af de kommende år, at det her skal rettes op lynhurtigt, siger Lilleholt.

Statsrevisorerne holdt mandag møde, og her rettede de hård kritik af både økonomistyringen og et stærkt forsinket mål om at opbygge en udrykningsklar brigade.