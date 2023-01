Forening anker dom for at få mødre og børn i Syrien hjem

Ministeriet har ikke krav på at hjælpe de danske børns mødre til Danmark, da mødrene ikke har dansk statsborgerskab.

De har henholdsvis marokkansk og somalisk statsborgerskab. Begge er blevet frataget deres danske statsborgerskab, fordi de tilsluttede sig Islamisk Stat.

Kun to af byrettens tre dommere stemte for at frifinde Udenrigsministeriet.

Den tredje mente derimod, at sagen skulle sendes tilbage til ministeriet til ny sagsbehandling. Dommeren lagde vægt på, at børnene kun er fem, tre og seks år gamle, og at deres fædre enten er døde eller er fængslet i Syrien.

Ifølge dommeren var tilbuddet fra Udenrigsministeriet et resultat af en regeringsbeslutning, og der skete ikke en individuel og konkret vurdering af børnenes rettigheder, lød det.