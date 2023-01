Tilsyn: Elnetselskaber laver for store overskud på forbrugernes bekostning

De elnetselskaber, som har monopol på at transportere el rundt i det danske samfund, har for gunstige muligheder for at lave store overskud.

Sådan lyder det fra Forsyningstilsynet til Politiken.

- Der er helt klart nogle forbedringspotentialer. Der er mulighed for, at forbrugerne kan slippe billigere, siger direktør i Forsyningstilsynet Carsten Smidt til avisen.