753 mink ankommer lørdag til nordvestjysk gård

- Jeg glæder mig til at have mink igen. Det var et spændende erhverv, og det skal prøves, om det kan lade sig gøre at genoplive erhvervet om end i meget mindre målestok. Jeg må afprøve det, og så må vi se hvordan det går, siger Irene Søndergård i pressemeddelelsen.

Om 1-2 uger ankommer yderligere 1000 tæver og 200 hanner til Søndergård Mink fra Spanien.

De er af typerne Hvide, Pearl, Palomino, Silverblue og Silvercross.

13 minkavlere har søgt om dvalekompensation, der gør det muligt at vende tilbage til erhvervet.