30-årig idømmes fem års fængsel for hvervning til terror

”Mad, våben og broderskab” skrev Adam Touhou blandt andet til sin ven om de ting, der ventede ham, hvis han drog til Syrien.

Venen blev i 2018 ved Vestre Landsret idømt tre års fængsel for sit to uger lange ophold hos Islamisk Stat, hvor han blev trænet i at bruge våben. Han blev også udvist for bestandig.

At Adam Touhou i første omgang fik en væsentligt højere straf end sin ven, er en af grundene til, at byretsdommen blev anket.

Dommen har været et centralt emne i sagen.

- Hvem er værst? Ham, der tager afsted, eller ham, der orkestrerer rejsen?, lød det fra Mads Kruse under proceduren mandag.

Herefter forklarede han, at strafferammen for at hverve nogen til terror er højere, end at tage ned til Islamis Stat i Syrien.

Forsvarer Michael Juul Eriksen mente dog, at man ikke burde skele til strafferammen. Det skyldes, at strafferammen også skal rumme en mere organiseret form for hvervning og ikke som her enkeltstående tilfælde.

ritzau/