Eksperter kritiserer myndigheder: Danske børn i sekt er blevet svigtet

Lolland Kommune har ikke gjort nok for de børn, der er vokset op i den kristne sekt tidligere kendt som Faderhuset. Sådan lyder kritikken, efter at Jyllands-Posten søndag kunne afsløre, at sekten stadig er aktiv i udlandet. Ifølge nye afhoppere vokser børn op med vold og omsorgssvigt.